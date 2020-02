Les huit nouveaux points d'apport volontaire seront opérationnels au mois de mars.

Dans le courant du mois de février, 8 nouveaux points d'apport volontaire seront installés à Thuin. Les points d'apport volontaire sont des conteneurs enterrés où les citoyens peuvent y jeter leurs déchets organiques. Les conteneurs sont enfuis dans le sol et se situent dans l'espace public.

Les points d'apport volontaire sont accessibles gratuitement, tous les jours entre 8h et 20h. Cependant, pour y accéder, il faut aller chercher son badge nominatif au recyparc.

Sur l'entité de Thuin, 7 points d'apport existent déjà: Domaine des Hauts Trieux, Résidence Kennedy et rue du Panorama, dans la rue Catoire à Biercée, au Square Shimeyer et à la rue Armand Bury à Gozée et à la rue de la Cour à Thuillies (face à l’école communale).

Huit nouveaux viendront donc s'installer dans l'entité. La semaine dernière, l'entreprise en charge des travaux est venu déposée les éléments de la structure aux emplacements choisis. Ils seront installés dans le courant du mois pour être opérationnels au mois de mars.

Les lieux choisis: