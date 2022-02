À Thuin, l’histoire de la batellerie continue à s’écrire. Denis Dagnelie contribue activement au récit de cette épopée. Bienvenue à bord du Merrimack.

Avec son épouse Karin Grégoire, Denis Dagnelie est propriétaire du Merrimack, un bateau de 81 mètres et d’une capacité de chargement de 1510 tonnes.

Issu d’une famille de bateliers de pères (et mères) en fils, sept générations dans la branche paternelle, neuf du côté de sa maman, il a embrassé le métier comme une vocation, après des études secondaires à Thuin et une année de spécialisation à Anvers pour apprendre les techniques de navigation, perfectionner son néerlandais et se former à l’usage du radar. En 2022, le métier n’a plus rien de commun avec ce qu’il était encore il y a 30 ans. Le marché (libéralisé depuis 1998), la taille des bateaux, les délais de transport, l’évolution des législations imposent de la rigueur.