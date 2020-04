Le vendredi 24 avril, le Collège communal a décidé de passer une commande de 30.000 masques en tissu normé via un marché propre à la Commune (14.000), via la centrale d'achats de Charleroi Métropole (14.000) et grâce à des actions citoyennes (2.000) en vue du déconfinement prochain.

En effet, dans la lutte contre la propagation du virus, le port du masque ou du moins se couvrir le nez et la bouche est vivement recommandé dans l'espace public. Cela deviendra obligatoire dans les transports en commun lors du déconfinement, soit à partir du 4 mai prochain. Il s'agit d'une mesure du plan de déconfinement prévu par la Belgique et présenté le vendredi 24 avril par la Première Ministre, Sophie Wilmès.

Dans ce contexte, chaque citoyen recevra 2 masques de la part de la Commune. Les modalités pratiques et la date de distribution sont encore à l'étude. Dès que de plus amples informations concernant la temporalité et la distribution de ces masques seront disponibles, les services communaux ne manqueront pas d'en avertir la population.