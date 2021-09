Électricité, panneaux photovoltaïques et autres ampoules économiques moins chers grâce à un achat groupé lancé par la ville de Thuin.

Les prix de l’électricité et du gaz sont en constante augmentation depuis cette année. La crise liée à la Covid qui dure depuis plus d'un an a également impactée fortement les portefeuilles des ménages.

En réponse à cela, la ville de Thuin collabore, cette année encore, avec Wikipower pour réduire les coûts liés au gaz et à l’électricité.

L’offre d’achat groupé ne se limite pas qu'à l’électricité et au gaz. Sur base d’un principe identique, les Thudiniens pourront également prendre part à des achats groupés de solutions durables (panneaux photovoltaïques et ampoules LED).

Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire avant le 25 octobre sur le site internet www.ensemble-thuin.be