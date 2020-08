Ce mardi soir, Adrien Laduron (MR) a démissionné de son poste de conseiller communal à la ville de Thuin. Si ce choix a été fait avec une petite part de tristesse, c’est pour partir vers de nouveaux objectifs professionnels.

Adrien Laduron sera le directeur du Centre Culturel de la Haute Sambre dès ce 1er septembre. “C’est une nouvelle fonction où je pourrai également m’investir pour la région. Je ne pars pas très loin et je serai toujours disponible en cas de besoin”, explique Adrien Laduron. A court et moyen terme, la politique sera donc mise sur le côté pour lui. Plus tard, on verra. Ce fut pour lui une belle expérience : “Le MR a participé dans la majorité puis dans l’opposition. C’est un réel apprentissage, c’est formateur de participer à la majorité mais aussi dans l’opposition où il faut s’informer et travailler dans une optique constructive. Ce sont deux démarches intellectuelles différentes.”

Ce départ pour une autre voie professionnelle, celle de devenir directeur d’un centre culturel. Les projets sont encore à définir après sa prise de fonction, mais l’envie est tout d’abord de développer le projet Fluide mais aussi d’aller à la rencontre du public en général. Suite au covid, il faudra voir dans quelles mesures il sera possible de retourner vers le public. Une nouvelle équipe est en place au Centre culturel, la demande de reconnaissance (nouveau décret) est prête et les futurs projets en cours d’élaboration. Adrien Laduron arrivera dans son nouveau poste pour développer la culture en Haute Sambre.