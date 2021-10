Le mercredi 27 octobre à 18h30, 3 thudiniennes engagées dans la diminution de déchets ménagers partageront leur expérience lors d’une conférence sur les bons plans Zéro Déchet.

Cette initiative trouve sa place dans le Plan de Développement durable de la ville de Thuin. Lors de cette conférence, Amélie, Gabrielle et Stéphanie dévoileront des trucs et astuces pour réduire les déchets. Il sera donc question d’achats d’achats en vrac ou encore de cuisine « antigaspi » en passant par la confection de produits de beauté et d’entretien. Tout cela sans faire l’impasse sur son plaisir.

L’inscription est obligatoire au 071/59 50 29.

Dans la poursuite de la réduction de déchet via l’utilisation des couches lavables, la ville de Thuin rappelle qu’une prime communale existe. Celle-ci est octroyée après avoir suivi une séance d’information qui se tiendra le samedi 30 octobre de 10h à 12h dans la salle du conseil.