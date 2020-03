Le Gai Séjour se dote de tablettes pour garder un contact visuel avec la famille.

A la maison de repos du Gai Séjour à Thuin, et comme partout, les visites sont interdites pour les résidents durant la période de confinement.

"Les familles sont inquiètes pour les résidents mais on constate que les résidents aussi s'inquiètent pour leur famille", explique Marie-Eve Van Laethem, présidente du CPAS. Pour les rassurer et garder un contact visuel, une solution a été trouvée. Le Gai séjour s'est dotée d'une tablette. Avec l'aide du personnel de soin, le résident peut appeler sa famille en vidéo. "On remarque que l'outil disparait vite, ils se parlent comme l'un en face de l'autre. Le contact visuel est important pour eux. On se rend compte aussi que les résident s'intéressent à l'environnement où se trouve la personne, ils veulent voir la maison, le chien, etc. C'est assez émouvant."

Toutes les personnes âgées n'utilisent pas la tablette pour les appels vidéo. Certains ont un téléphone, d'autres apprécient envoyer des lettres.

Actuellement, aucun cas de coronavirus n'a été constaté dans la maison de repos. Dans le personnel, seulement 5 employés ont été mis à l'écart par précaution seulement. Les mesures de distanciation sociale sont respectées, le personnel est réduit, les repas sont donnés dans les chambres et les animation par petits groupes. Pour les résidents qui reviennent de l'hôpital, elles sont mises directement dans une chambre en isolement pour ne prendre aucun risque.