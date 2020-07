Les dépôts sont de plus en plus récurrents dans certains endroits à Thuin.

Tous les jours, ou presque, les ouvriers du service travaux de Thuin interviennent pour constater et enlever des dépôts clandestins. Il y en a de plus en plus et ça ne s’arrête pas malgré les méthodes mises en place pour lutter contre ces incivilités. La Ville a donc décidé d’employer les grands moyens : des caméras de surveillance seront installées aux endroits critiques.

"Le but n’est pas de faire de l’argent mais de décourager les gens qui veulent déposer des sacs-poubelle au bord de la route. On verbalise déjà et nous continuerons. On poursuivra, on ne lâchera pas l’affaire" , explique la bourgmestre Marie-Eve Val Laethem.

Par mois, 20 tonnes de dépôts clandestins (dont les encombrants) sont ramassées sur l’entité de Thuin. Cela se produit toujours aux mêmes endroits. Ils sont souvent signalés sur les réseaux sociaux, et donnent une mauvaise image de la ville de Thuin. Les agents constatateurs agissent rapidement, ils ramassent et essayent de retrouver la trace des personnes. Les agents dressent un constat qui sera ensuite soumis au fonctionnaire sanctionnateur provincial qui décidera ensuite du montant de l’amende. Celle-ci est calculée selon le poids des déchets, de la gravité des faits et des cas de récidives. Les amendes vont de 100 à 850 euros en plus d’une taxe communale de 75 euros. Malgré le travail des constatateurs, ces amendes ne suffisent pas. Les dépôts clandestins continuent encore et encore. Pour lutter définitivement, et dissuader les contrevenants, la Ville installera plusieurs caméras mobiles.

Les signalisations ont déjà été placées à des endroits critiques où les dépôts sont très récurrents. La signalétique est placée dans le respect de la loi. Les caméras mobiles suivront ensuite. "On espère venir à bout des dépôts clandestins."