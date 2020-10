Après la ville de Charleroi, c’est au tour de la commune de Thuin d’installer une zone 30 dans son centre-ville.

Celle-ci va d’abord être implantée dans le centre commercial de Thuin qui se situe à la ville basse. En ce qui concerne la ville haute, cela est un peu plus compliqué. En effet, les voiries appartiennent à la Région. Donc, la ville de Thuin va collaborer avec le SPW pour placer une zone 30 en continu et non plus en fonction des heures.

Selon Vincent Demars, échevin des travaux et de la mobilité de Thuin : "ce projet s’inscrit dans une circulation dite apaisée. Cela va permettre aux automobilistes de partager la voirie avec les piétons et les cyclistes".

Avec cette zone 30, la commune de Thuin espère rendre de la convivialité dans cet espace et de revoir un centre qui vit. "Les villes et les communes doivent réfléchir à aménager les zones 30", explique l’échevin. Avec la création de celle-ci, la commune va permettre aux gens qui avaient peur de circuler en vélo être plus à l'aise.

Ce projet pourra aussi aider la population à changer son mode de déplacement. "Nous avons déjà interdit la circulation des poids lourds dans le centre-ville. Nous voulons vraiment accentuer sur la fonction de séjour plus que sur la fonction de déplacement", déclare Vincent Demars.

Il n'y a pas encore de date précise pour la mise en place de cette zone 30. Un appel d'offre va être lancé. Le projet verra probablement le jour début de l'année prochaine.

Tout est fait pour redonner au centre de Thuin un regain touristique et commercial.