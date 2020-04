Un report après le confinement: "Ce n'était pas le moment de partir".

A Thuin, le conseil communal du 24 mars devait être important pour la politique locale. Paul Furlan devait démissionner de son poste de bourgmestre et laisser la place à Marie-Eve Van Laethem. Cependant, la crise du coronavirus est arrivée avant et la population est en confinement depuis le 18 mars. La ville de Thuin a donc décidé de ne prendre aucun risque et de reporter le conseil communal.

Paul Furlan est donc actuellement toujours bourgmestre de la ville de Thuin, et député wallon. "Il y a deux raisons pour lesquelles le conseil communal a été reporté et donc ma démission. Tout d'abord, ce n'est pas la priorité à ce jour. Ensuite, il faut gérer une crise, j'ai des connaissances de la commune et de l'expérience, je ne pouvais pas laisser une toute nouvelle équipe entrer en fonction pendant une crise. Il fallait garder un capitaine sur le bateau, il y a des automatisme et circuit de travail que je connais bien, ce n'était pas le moment de partir."

Sa démission est donc reportée à après le confinement lors du conseil communal, programmé à deux dates. Soit à la fin du mois d'avril si la période de confinement est terminée, soit au mois de mai. La crise passée, Paul Furlan laissera sa place à la nouvelle bourgmestre.