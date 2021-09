Cet été, il y a eu des changements dans les rangs d'Ecolo à Thuin. En effet, le conseiller Brieuc Fiévet a cédé sa place afin de se concentrer sur de nouveaux défis personnels et professionnels. Il est remplacé par Robin Glineur, 25 ans, diplômés en relation internationales.

Le jeune conseiller entend déjà mettre en avant la voix des jeunes dans les différentes mobilisations concernant le climat. "Nous, la jeune génération, nous sommes mobilisés pour le climat, que ce soit dans la rue avec les marches climat, sur les réseaux sociaux ou dans les urnes, et je pense que ce combat doit aussi être mené par la jeunesse dans les institutions, les lieux de pouvoir, et la commune en est un. En 2018, je m’engageais pour la première fois, convaincu que le projet écologiste était le plus à même de permettre l’émergence d’une société plus juste, plus durable, plus solidaire. Depuis, la crise sanitaire et les récents événements climatiques n’ont fait que renforcer mes convictions. Il y a urgence, nous devons agir, à tous les niveaux."

Bien que jeune mandataire, il annonce poursuivre le travail entamé depuis 2018 par le groupe écologiste avec un esprit critique et constructif.

Outre le climat, Robin Glineur traitera d'autres sujets qui lui tiennent à cœur parmi lesquels l'urbanisation massive de Thuin. "A Biercée par exemple de nombreux citoyens se montrent inquiets et évoquent l’importance de la présence de nature dans leur cadre de vie. Nous devons nous montrer attentifs à ces préoccupations et permettre à tous·tes d’avoir accès à la nature. Ça ne veut pas dire qu’on ne construit plus, ça signifie que l’on construit mieux, de manière réfléchie, en harmonie avec le milieu naturel et les paysages." conclut le conseiller communal.