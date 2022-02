Barges et remorqueurs affluent sur la Sambre depuis janvier. Ils remontent lentement vers Thuin. Il y a 4 ans que la rivière attendait ce curage.

Sur la haute Sambre, le trafic fluvial est généralement nul à cette période de l’année. Les agents des voies navigables sont plutôt occupés à réguler la hauteur du lit de la rivière en levant et baissant les poutres des barrages plutôt qu’à réaliser les opérations d’éclusage. Pourtant, depuis trois semaines, des barges poussées par des remorqueurs vont et viennent aux alentours de l’écluse de Landelies, où le chantier de curage de la rivière est en cours, et anime cette partie de la rivière généralement occupée par les pêcheurs aux blancs et carnassiers et autres plaisanciers amarrés au port.