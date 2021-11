Ce samedi 27 novembre, dans le cadre de la journée de l'arbre, une distribution d'arbres sera organisées dans différentes communes wallonnes. A Thuin, cette journée prend une dimension supplémentaire et s’intitule "journée de l’arbre et de la biodiversité".

Outre la distribution de plants de haie et de fruitiers, différents ateliers seront proposés ainsi qu’un petit marché de producteurs. Parmi ces activités, il sera notamment possible de fabriquer un abri à hérisson, de réaliser une lessive maison à base de lierre, de déposer et prendre des objets de jardinage à la donnerie de l’écoteam ou encore échanger avec les guides composteurs de l’intercommunale de gestion des déchets, Ipalle, ou avec des membres de Natagora.

Toutes ces activités se dérouleront au service Travaux de la Ville (site du Gibet – Drève des Alliés, 120) à Thuin de 9h à 13h. Entrée libre mais port du masque obligatoire et Covid Safe Ticket avec carte d’identité exigé.

Le programme complet se trouve sur www.thuin.be ou sur l’événement Facebook "journée de l’arbre à Thuin : distribution de fruitiers et animations".