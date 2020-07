Suite à la crise du Covid-19, les commerçants ont besoin d'un petit coup de pouce pour se relancer. Pour les aider, le collège communal de Thuin a donc accepté que les commerçants de la Place du Chapitre organisent des animations durant l'été.

Pour ne pas empiéter sur la tranquillité des riverains, les commerçants devront respecter certaines conditions. Chaque week-end, un seul événement pourra être organisé sur la Place du Chapitre, et ce jusqu'au 30 septembre. Les animations devront être terminées à 22h afin d'éviter les nuisances sonores pour les habitants.

Bien sûr, les mesures fédérales imposées devront être respectées.

Des concerts sont prévus le samedi (pas de DJ) et une brocante le 19 juillet et 16 août. L'agenda estival se remplira au fur et à mesure. Tous les événements seront consultable sur le site internet de la ville et sur la page Facebook des commerçants.