"Les premières réparations débuteront le 15 février à l’école de Thuillies ensuite, ce sera au tour de Ragnies (22 février), Gozée Là-Haut (24 février) et à l’implantation de Gozée-centre (8 mars)", se réjouit Marie-Eve Van Laethem, la bourgmestre de Thuin dans un communiqué au sortir du collège communal.

Là, avec Vincent Demars (Travaux) et Karine Cosyns (Enseignement), ils viennent d'arrêter les modalités pour rénover les toitures.

"Que va-t-on faire exactement ? A Thuillies, des réparations ponctuelles sont prévues (remplacements d’ardoises et pose de solins). Le même chantier est prévu pour Gozée Là-Haut avec, en plus, le nettoyage général des corniches. Pour Ragnies, une nouvelle toiture sera placée sur le chalet de l’école et une intervention sur la toiture de la petite classe, située dans la cour, est planifiée pour assurer une meilleure étanchéité. Enfin, à Gozée-centre, les corniches seront réparées et le préau bénéficiera d’une nouvelle toiture."