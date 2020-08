Les travaux de rénovation à la rue Léopold II, dans le cœur de ville de Thuin, avancent bien. Si bien qu'ils devraient se terminer plus tôt que prévu, avance la Ville.

Pour rappel, les travaux ont commencé le 10 août et devaient se terminer le 28 : une couche de tarmac provisoire y est posée sur les parties les plus endommagées, en attendant la fin du chantier sur la Grand'Rue pour rénover la rue Léopold II dans son entièreté.

Depuis le début de ce chantier, l'arrêt, le stationnement et la circulation sont interdits rue Léopold II entre 6 et 16 heures. L'arrêt et le stationnement seront également interdits dans la Chaussée Notre-Dame. Des déviations sont d'ailleurs prévues, via l'avenue Buisseret et Biesme-sous-Thuin en venant de Gozée et via la chaussée Notre-Dame pour ceux qui viennent de Lobbes.

Concernant les services publics, notamment le ramassage des poubelles, la Ville précise : "pour la collecte des poubelles prévue ce jeudi, nous invitons les riverains à déposer leurs sacs aux extrémités de la voirie : aux alentours de la place Albert Ier pour les habitations situées vers la Ville-Haute et au pied de la Chaussée Notre-Dame pour les habitants du bas de la rue (partie en chantier)."