Gagner sa vie en assurant des activités touristiques et culturelles est une réalité grâce au Centre Européen du Travail de Thuin. Cette formation gratuite destinée aux demandeurs d’emploi se déroule de janvier à septembre.

Lors de cette formation, les participants aborderont différentes thématiques : accueil, guidage et animation socio-culturelle, investigation historique et culturelle, valorisation du patrimoine local et naturel (visites, expériences, animation nature…), conception & organisation d'évènements (marketing, gestion de projet, publicité,,…), techniques créatives et théâtrales, ateliers d'écriture, utilisation du tourisme connecté, gestion de groupes et travail d'équipe et également une remise à niveau informatique et néerlandais en situation professionnelle.

Au terme de cette formation plusieurs débouchées s’ouvriront dans les domaines suivant : Tourisme, culture et loisirs, les métiers de l'animation et les métiers de l'accueil. La formation prépare également au bachelier en tourisme/éducateur et/ou au test d'entrée dans les écoles de promotion sociale.

Prochaines séances d'information : Le 14/12/2021, le 21/12/2021 ou le 11/01/2022 à 10h00 au Centre Européen du Travail, Rue du Pont 11, 6530 Thuin.