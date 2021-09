Cette initiative répond à la volonté de la bourgmestre Marie-Eve Van Leathem et de son Collège Communal de favoriser le vélo comme mode de déplacement à privilégier dans les déplacements courts du type maison-école.

C'est au cœur de la caserne des pompiers de Thuin que les CEP (Cellule d'éducation et prévention sécurité routière) de Namur et du Hainaut ont accompagné les jeunes dans leur apprentissage.

Lors de la séance de sensibilisation, les élèves ont d'abord reçu un cours de 30 minutes au court du quels les jeunes ont abordé la théorie du code la route avec au programme une révision des panneaux de circulations, la place du cycliste, la mobilité douce ainsi que les priorités dans les carrefours.

A la suite de cette théorie, les enfants ont pu s'exercer à la conduite sur route sur un parcours recréé pour l'occasion dans un hangar de la caserne thudinienne. Sur base du respect du code la route, les élèves ont été corrigés afin qu'ils adoptent les bons comportements sur la voie publique.

Afin que chacun puisse s'exercer dans les meilleures conditions, deux groupes ont été constitués. Un premier a évolué sur un tracé jalonné de panneaux de signalisation comme les priorités de droite, le respect des bandes de circulation et autres priorités. Un deuxième groupe a évolué sur une piste d'agilité pour connaître leurs aptitudes à partir dans un contexte de circuit en ville. Être capable d'appréhender le danger, se retourner, tendre les bras pour exprimer sa volonté de changer de direction.

Si ce sont les plus jeunes qui se sont prêtés à l'exercice. Les élèves du secondaire, notamment ceux de 6è secondaire, ne sont pas en reste car des campagnes de sensibilisation leur sont également dédiées. Lors de celles-ci, différents sujets sont abordés comme les assuétudes alcool-drogue,la conduite préventive défensive et le port de la ceinture de sécurité. Pour soutenir les propos de la CEP, une voiture tonneau et un simulateur de conduite sont utilisés.

La cellule éducation de prévention sécurité routière dispose aussi d'un programme à destination des seniors.