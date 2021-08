Lors du dernier Conseil communal thudinien, les élus locaux se sont mis d'accord sur une liste de travaux.

Travaux d’aménagement des trottoirs et de la piste cyclable à Gozée

Ce jeudi 26 août, le SPW Mobilité et Infrastructures a entamé un chantier de réfection des trottoirs et d'aménagement de piste cyclable sur la N579 (Rue de Marchienne) à Gozée. Les travaux ont débuté sur le tronçon situé côté pair (magasin Trafic) entre les numéros 182 et 138.

La circulation routière est imposée en sens unique dans le sens Vésale vers le rond-point de Gozée Là-Haut. Elle est donc interdite dans le sens Thuin vers Vésale, sur sa partie comprise entre le rond-point de Gozée Là-Haut et la rue Capitaine Schirmeyer. La circulation est déviée par la N53 (rue de Bomerée) et le R3. La rue du Trieu du Bois à Gozée est mise en voie sans issue vers la rue de Marchienne.

L'accès piéton aux habitations et commerces est, bien sûr, maintenu pendant les travaux. Afin de faciliter le travail des équipes sur chantier, le stationnement des véhicules est interdit pendant les heures de chantier (de 7h à 16h sauf imprévus, travaux urgents ou conditions météorologiques défavorables).

L'accès à l'hôpital André Vésale est difficile pour les usagers venant de Gozée, Thuin et Beaumont. Une déviation est mise en place au rond-point de Gozée vers la N53 (direction M de Bomerée). Vous pouvez ensuite bifurquer à gauche vers la rue de Marbaix, puis encore à gauche vers la rue des Rossignols pour accéder à l'hôpital par l'arrière. Il est également possible de regagner le R3 (sortie 5) pour reprendre la N579 à la sortie 4 et accéder au site par la route de Gozée.

Le chantier total devrait durer environ 60 jours ouvrables.

Travaux d’amélioration de voirie à la rue Gilles Lefèvre à Thuin

La réfection de certaines voiries de l’entité fait partie des priorités du Collège communal. Ainsi, après avoir terminé la rue Marianne, c’est désormais au tour de la rue Gilles Lefèvre à Thuin d’être rénovée. Des travaux de rabotage et d'asphaltage ainsi que la pose de nouveaux filets d'eau viennent de débuter. Pendant les travaux, la circulation, l'arrêt et le stationnement seront interdits. Ce lundi 30 août, si la météo le permet, la rue des Commères à Thuillies subira elle aussi un lifting. En plus d’un nouveau revêtement, le chantier aura pour but d’améliorer le drainage des eaux et d’assurer le remplacement de certains avaloirs manquants ou défectueux.

Enquête publique pour augmenter la capacité de la salle "Naos" à l’Abbaye d’Aulne

Le Collège communal informe ses citoyens qu’une enquête publique est ouverte parce que la SPRL Le Prestige souhaite obtenir un permis d’environnement pour augmenter la capacité d’accueil de l’établissement "Le Naos" (150 à 500 personnes). La salle, aménagée dans l’église Saint-Joseph désacralisée, est dédiée à l’organisation d’évènements (mariages, banquets, réceptions, séminaires, concerts, théâtre, expositions, évènements culturels et soirées) avec installation de musique amplifiée. Elle se situe au numéro 285 de la rue Emile Vandervelde à l’Abbaye d’Aulne.

Le dossier peut être consulté au service Aménagement du Territoire à l’Administration communale à partir du 30 août et jusqu'au 13 septembre à 15h chaque jour ouvrable uniquement sur rendez-vous en prenant contact avec la Conseillère Environnement au 071/55.94.16.

Plan "Imagine Thuin" : Inauguration des jardins partagés à Ragnies

Ce dimanche 29 août, à partir de 11h, le comité "Viquy à Ragnies" inaugure ses jardins partagés (situés à côté de l'église du village) dans le cadre de l'appel à projet "Imagine Thuin". Il sera possible de découvrir le compostage collectif, des petits jardins aux plantes aromatiques, un hôtel insectes ou encore une magnifique prairie fleurie en présence des personnes qui ont contribué à la réalisation des aménagements.

Un apéritif festif au rythme de la musique de l'accordéoniste et du groupe "A Râse dè tère" sera organisé. Un bar classique et un bar à champagne seront ouverts dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour aider à gérer le bar et pour servir aux tables, le comité recherche des bénévoles. Ils accueilleront le public avec beaucoup de sympathie et de bonne humeur.

Cet événement est mis en place par le comité Viquy à Ragnies en collaboration avec le Centre culturel Haute Sambre et la Ville de Thuin dans le cadre de son plan de développement durable, "Imagine Thuin". Plus d'infos : 071/17.20.37 ou 0497/18.32.27.