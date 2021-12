L’hiver est à nos portes et, avant de gratter son pare-brise, chacun scrute l’état de la voirie qu’il devra emprunter pour se rendre au travail à l’école, au magasin… “ Le verglas ou la neige provoque des inquiétudes, voire des crispations, et impacte les relations entre le citoyen et les élus ou l’administration,entame la bourgmestre Marie-Eve Van Laethem à l’heure de présenter, avec l’échevin des Travaux, le plan de déneigement pour cet hiver 2021-2022.