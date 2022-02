Plus que jamais la ville de Thuin croit au "flower power" (pouvoir des fleurs). Cette année encore, en multipliant le fleurissement aux entrées de la ville et des villages mais aussi dans le parc de l’Hôtel de ville, dans les espaces publics et en menant une politique plus verte dans le choix des essences et de la gestion de l’eau, le travail fourni par l’équipe des espaces verts et l’Ecoteam est doublement récompensé. Le jury de "Wallonie en fleurs" a décidé d’attribuer le label "deux fleurs" à notre Ville. Grâce à cela, Thuin bénéficie d’une enveloppe de 750 euros pour poursuivre sa politique de fleurissement et encore l’améliorer.

Pour rappel, différents bacs de fleurs ont été installés à l’entrée des villages et dans la rue commerçante de Thuin Ville-Basse. Plusieurs espaces verts sont devenus des prairies fleuries pour le bonheur des butineurs et différents parterres, notamment dans le parc de l’Hôtel de ville, ont été aménagés.