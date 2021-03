"Comme je le fais à chaque Conseil, je vous donne les chiffres du moment pour l’étendue de l’épidémie à Thuin. Sur les 14 derniers jours, nous comptons 86 nouveaux cas. C’est 6 fois plus que le mois dernier! Les clusters sont essentiellement familiaux, au nombre de 19.

Par contre, pour ce qui concerne les chiffres de la vaccination, je préfère ne pas me risquer sur ce terrain. Elle avance, des Thudiniens sont vaccinés tous les jours, mais je n’ai pas de chiffres validés.

Après les institutions d’hébergements et le personnel médical et para-médical, nous sommes maintenant dans la vaccination des personnes de plus de 65 ans.

Je rappelle que la Ville n’a aucune prise sur l’envoi des invitations. Je constate que cet envoi ne respecte pas les dévolutions des âges et que certaines personnes de 75 ans sont vaccinées alors que d’autres de 85 ans attendent toujours leur invitation. Mais nous ne pouvons rien y changer. Il faut encore être un peu patients.

Tant que les citoyens n’ont pas reçu leur invitation à se faire vacciner, nous ne pouvons rien faire, si ce n’est attendre. Pour les autres, nous les aidons à prendre rendez-vous et éventuellement à se déplacer. 12 bénévoles se sont proposés pour aider aux déplacements dans l’entité. C’est un beau geste de solidarité.

Mais j’encourage fortement la solidarité familiale et de voisinage à sortir tous ses effets. C’est le moment pour nos jeunes de démontrer à leurs ainés toute la pertinence des écrans… Sinon, toute l’administration communale est mobilisée pour répondre aux inquiétudes des uns et des autres.

Pour ce qui concerne notre Centre thudinien qui ouvrira ses portes le 5 avril, nous sommes prêts et les possibilités de réserver une place à Thuillies sont ouvertes depuis ce jour.

Le Centre sera ouvert une semaine sur 3 (le 5 et 26 avril, …), de 9h00 à 18h00, soit une possibilité de vacciner près de 2.000 personnes chaque semaine.

Le médecin coordinateur a été désigné ce jour et nous attendons maintenant la désignation de l’opérateur logistique."

> Une allocution de la bourgmestre de Thuin, Marie-Ève Van Laethem.