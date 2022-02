Le quartier des bateliers retrouve son plus célèbre résident. Ce mardi, le Thudo, emblématique musée-bateau revient s’amarrer à la ville-basse en bord de Sambre après un passage plus long que prévu au chantier naval. Parti quelques mois pour un contrôle technique comme pour les voiture, son retour était très attendu.

Pour rappel, le Thudo avait quitté la Ville en direction du chantier naval de Pont-de-Loup le 8 juin dernier. Son retour était prévu début juillet, juste à temps pour la saison touristique et l’arrivée des plaisanciers grâce à la réouverture des ponts canaux de Vadencourt et Macquigny en France. La prise en charge ayant pris plus de temps que prévu, c’est seulement 8 mois plus tard que l’éco-musée de la batellerie fera son retour en terre thudinienne.

Si l’entretien complet est bien terminé, le temps de présence prolongé du Thudo au chantier a fortement dégradé l’état de la péniche. De retour à Thuin, les travaux de nettoyage et de mise en peinture débuteront seulement. Le Thudo sera entre de bonnes mains puisque c’est un ancien batelier qui se chargera de cette remise à neuf extérieure et veillera sur lui tout au long de l’année.

Si au départ un budget de 25.000 euros avait été voté, il n'ensera déboursé que 13.000 euros et ce grâce à une collaboration entre l'Office du Tourisme et un expérimenté batelier retraité.





Une fois que les travaux seront terminés, les visites pourront reprendre. Dans ce contexte et afin d’ouvrir l’éco-musée plus régulièrement, l’Office du Tourisme est toujours activement à la recherche de bénévoles.