A cause d'un effectif réduit et de l'arrêt des centrales de tarmac, les travaux en cours sont suspendus.

Tous les chantiers à Thuin seront reportés après le confinement. Le collège communal a pris sa décision ce vendredi.

Du côté de la ville, les chantiers sont arrêtés tout d'abord à cause d'un effectif réduit au sein des équipes du service travaux. Et deuxièmement à cause de la fermeture des centrales de tarmac. Il est donc impossible dans le contexte actuel de réaliser les réparations de voirie programmées. Ces chantiers sont donc suspendus et seront reportés après le confinement.

De plus, les chantiers menés par des entreprises extérieurs sont également suspendus. Probablement pour les mêmes raisons.

Au total, huit chantiers sont donc à l'arrêt: