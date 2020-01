Les représentants de quartier seront également réélus cette année.

La ville de Thuin redémarre l'organisation des réunions de quartier en 2020. Après une pause en mars 2019, le collège souhaitait revenir vers les citoyens avec une nouvelle formule. Les dates ont été retenues pour toute l'année et sont ouvertes à tous les riverains.

L'objectif de ces réunions est de créer un dialogue entre les citoyens et les élus. Ce sera l'occasion d'informer les citoyens des projets à venir dans leur quartier et de leur laisser la parole. Les riverains pourront poser des questions, soumettre des remarques, soulever des problèmes rencontrés, etc.

Les représentants de quartier seront également réélus cette année. Chaque citoyens peut poser sa candidature pour devenir le porte-parole de son quartier. Un formulaire pour poser sa candidature sera disponible prochainement sur le site internet de la ville.

Chaque séance sera commencée par un thème proposé par le service Relais Citoyens, ce sera la présentation des différents projets de quartiers réalisés sur les trois dernières années grâce au budget participatif.

Chaque réunion de quartier commencera à 19h30: