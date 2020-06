Le Collège a accepté l'élargissement des terrasses jusqu'au 31 août.

Pour aider l'Horeca à atteindre un meilleur seuil de rentabilité, le collège communal de Thuin a accepté que les établissements agrandissent leur terrasse durant l'été. Trois établissements en ont fait la demande et seront donc autorisés à agrandir l'espace extérieur afin d'accueillir plus de clients en respectant la distanciation sociale. La Paletta à Gozée, la Casa Nostra et l'Estaminet à Thuin étendront leur terrasse jusqu'au 31 août.

Pour l'instant, les établissements seront fermés à minuit en semaine et à 1h du matin le vendredi et le samedi soir.

Pour les établissements qui n'ont pas encore fait de demande pour agrandir la terrasse, ils peuvent encore la faire au Collège communal. La demande doit être écrite, avec un plan d'implantation du mobilier et autres matériels éventuellement installés ainsi que le respect des règles afin d'éviter les nuisances sonores et les soucis de mobilité pour les usagers dits "faibles".