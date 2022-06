Le sport est essentiel pour la santé. On ne le répétera jamais assez: la pratique d’une activité sportive régulière présente de nombreux bienfaits. La Ville de Thuin a beaucoup investi dans sa politique sportive et celle-ci vient d’être récompensée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Ville vient de recevoir le label Adeps "Communes Sportives" et s’est vue décerner deux étoiles avec un score de 74,46%.

"C’est une belle surprise" , affirme Patrice Vraie, échevin des Sports, "la dynamique sportive est en marche à Thuin à travers notre service des Sports et nos différentes infrastructures sportives: le Hall Polyvalent, la Shape N Go Arena, le parcours santé dans le bois du Grand Bon Dieu, nos différents clubs sportifs… Nous espérions une étoile, nous en avons deux, c’est très motivant."

"La politique communale de mobilité douce est positivement pointée dans notre candidature", ajoute Marie-Eve Van Laethem, bourgmestre, "nous menons de nombreuses réflexions à ce sujet et les projets ne manquent pas avec, notamment, notre futur plan PIWACY qui développera davantage le réseau vélo au sein de notre entité. C’est en tout cas une belle reconnaissance pour notre Ville."

C’est la première fois que la Ville de Thuin répond à cet appel à candidature, à l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’opération vise à promouvoir la visibilité de l’offre sportive proposée par chaque commune à ses citoyens en distinguant les communes qui mènent une politique de développement du sport particulièrement dynamique et inclusive. Une procédure de sélection rigoureuse mise en œuvre par le personnel des Centres de Conseil du Sport de l’Adeps, appuyé par l’Union des Villes et Communes de Wallonie et par le Centre d’Expertise Juridique de la FWB, a pris en compte plusieurs critères:

la diversité des activités sportives proposées;

le souci de la mise en avant des clubs et des participants;

la prise en compte de l’accessibilité pour tous les citoyens (hommes, femmes, enfants, aînés, personnes porteuses de handicap, personnes socialement isolées, etc.);

la valorisation des infrastructures sportives, tant intérieures qu’extérieures;

les initiatives communales permettant d’améliorer leur plan de mobilité douce pour accéder aux activités sportives.

Grâce à un rapport détaillé, la Ville de Thuin a la possibilité de cerner ses points forts, mais aussi les faiblesses afin d’améliorer davantage l’offre sportive et, pourquoi pas, briguer une troisième étoile.