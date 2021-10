Le conseiller communal Philippe Bruyndonckx démissionnera en janvier 2022: il laissera sa place à Sébastien Haye, 26 ans et étudiant en biologie des organismes et écologie., nous explique Philippe Bruyndonckx.

Philippe Bruyndonckx est entré en politique à Thuin au début des années 2000, au PSC à l'époque. Il a été président de la section locale durant deux mandats puis s'est présenté en 2006 aux élections communales, en tant que premier suppléant. L'occasion lui est donnée en 2009 de siéger au conseil, mais il préfère se concentrer sur sa carrière, avant de se représenter en 2012. Elu direct, il commence à siéger en tant que conseiller, puis se représente en 2018 et est à nouveau élu directement. Mandat qu'il arrêtera à la moitié, pour laisser sa place à un jeune, Sébastien Haye. "Arnaud Michel a déménagé et est devenu président d'arrondissement, Marie-Paule Demars préfère rester au CPAS, c'était donc tout indiqué", signale Philippe Bruyndonckx.

Il signera d'ailleurs une lettre ouverte, dans le bulletin communal de novembre, pour détailler les raisons de son départ et faire ses adieux "selon ses termes, en prenant déjà les devants". Cela étant, Philippe Bruyndonckx - qui a pris sa retraite début 2019, il était directeur du service résidentiel Saint-Exupéry - n'exclut pas de se représenter aux prochaines élections, si besoin est. "C'est à voir. Mais en attendant, je retrouverai du temps pour mes engagements citoyens non-politiques: Cap48, Viva For Life, Aulne Debout mais aussi ma famille."

De son côté, Sébastien Haye prépare deux masters, à finalité spécialisée dans les métiers de l'éco-conseil et à finalité didactique, et s'engagera en parallèle encore plus dans la politique locale. "L'idée, c'est de pouvoir apporter des idées nouvelles, et d'emmagasiner de l'expérience. Mais l'objectif d'IC reste le même : continuer à développer des services de qualité pour la population, réussir à attirer une population plus jeune dans nos villages, tout en conservant la qualité de vie locale et l'environnement, qui évidemment vu mes études, me tient particulièrement à cœur", nous répond l'intéressé.

Rendez-vous est donc donné en janvier 2022 pour la passation.