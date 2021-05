La commune de Thuin informe sur son site web d'une coupure d'eau sur l'entité de Thuin. "Les riverains concernés par la coupure ont reçu un avis dans leur boîte aux lettres. La Société wallonne des eaux vous conseille de prendre toutes vos précautions afin de pallier au mieux à cette interruption", précise la commune sur son site.

Prévoyez donc vos réserves d'eau éventuelles (boisson, chasse, etc.), on rappelle également que les machines à laver la vaisselle et le lave-linge ne pourront pas tourner sans eau courante.

Afin de causer le moins de nuisances possibles, les ouvriers de la SWDE et de Travexploit travailleront de nuit sur le chantier. Pendant cette phae, la Grand'Rue ne sera pas accessible.