Selon la bourgmestre et l’échevin du budget, celui-ci est ambitieux

L'année 2020 n’est pas encore totalement achevée, que la Ville de Thuin a déjà voté son budget 2021. C’était d’ailleurs un engagement lors de la dernière élection communale, d’élaborer le budget 2021 en 2020. Celui-ci est à l’équilibre avec un petit boni de 2307 euros.

Pour élaborer le budget 2021, la direction générale et financière a épluché chaque dépense et recette pour financer tous les besoins mais aussi pour essayer d'être à l’équilibre budgétaire. Selon la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem : "L’objectif du budget 2021 est de remplir nos engagements communiqués mais aussi d’imprimer les nouvelles orientations comme l’entretien des voiries. Nous voulons aussi permettre à notre personnel de travailler dans de bonnes conditions. Nous devons aussi faire face à la crise sanitaire dont nul ne sait ce qu’elle nous réserve encore".

Pour déployer les moyens, la Ville de Thuin a dû s’assurer d’une bonne base. Elle a dû calibrer, ligne par ligne, l’ensemble de ses dépenses et de ses recettes pour être au plus proche de la réalité. "Nous avons donc un budget "réalité" et nous nous engageons à ce qu’il le reste", ajoute la bourgmestre.

La Ville de Thuin s’engage aussi a tracé les grandes lignes pour l’avenir. Pour cela, elle doit déjà réaliser les dossiers en cours (comme le parking de la Ville Haute et celui de l’Abbaye d’Aulne). Elle encourage aussi la mobilité douce. Elle soutient le développement des activités sous toutes ses formes aux entrepreneurs locaux. Mais surtout, elle imagine la Ville de demain. Il est évident que tous ces éléments figures dans le budget de 2021.

Mais le budget de 2021 est marqué par les conséquences de la crise sanitaire. Dans un premier temps par les conséquences médicales suivies par celles sociales et financières. Le CPAS de Thuin a donc vu ses dépenses d’aide sociale augmenter. "Le CPAS ne donne pas en fonction de ses moyens disponibles, il donne en réponse à ses besoins. S’il ne peut les assurer lui-même, c’est à la Ville de les prendre en charge", poursuit-elle.

Cependant, pour la Ville de Thuin, la problématique des pensions du personnel est toujours là. Les cotisations de responsabilisation et de solidarité augmentent chaque année et de façon exponentielle.

Lors du vote du budget 2021 au conseil communal, seul le groupe MR s’est abstenu.