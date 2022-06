"Se former autrement" n’est pas qu’un slogan pour le Centre Européen du Travail de Thuin. En effet, l’organisme thudinien d’insertion socio-professionnelle et plus précisément les stagiaires en "Accueil et animation de projets culturels et touristiques" présentent au grand public le résultat de 6 mois de préparatifs : une visite de Thuin sous forme d’escape game.

A destination des personnes éloignées de l’emploi, cette formation professionnalisante s’articule autour d’un projet collectif d’animation touristique, concrétisée dans une journée d’activité imaginée et créée par les stagiaires.

Fort de trouver continuellement de nouvelles manières de visiter la ville médiévale c’est au tour du Centre Européen du Travail de Thuin de plancher sur une visite inédite.

Le jeudi 23 juin, les participants seront plongés dans l’univers des Vikings. Après une visite de Thuin remplie d’énigmes, un repas et une dégustation de produits locaux, les stagiaires animeront divers jeux autour d’une quête.

Cette journée d’animations est un des outils de l’insertion socioprofessionnelle, mission principale du CET : "Les stagiaires qui intègrent la formation sont tous au même pied d’égalité, peu importe leurs diplômes ou leurs parcours de vie. Cette formation leur apporte bien plus que des compétences," explique une des formatrices. "Les stagiaires vivent plusieurs expériences qui mènent à ce projet collectif dans lequel ils démontrent leurs connaissances acquises mais également leur endurance, la capacité à travailler en équipe et à faire face à tous les imprévus."

Ce projet s’avère être, en plus d’une démarche d’insertion socio-professionelle, une occasion unique de mettre le patrimoine local en valeur sous l’œil avisé de formateurs tous actifs dans le milieu culturel ou touristique.

Le Centre Européen du Travail, association reconnue en région Wallonne comme centre d’Insertion Socio Professionnelle (CISP) et agence de placement, a pour mission la mise en place d’actions de formation et/ou d’accompagnement dont l’objectif est l’accès à l’emploi du plus grand nombre. Afin de répondre aux différents enjeux, l’association est active à Thuin et dans la botte du Hainaut.

Pratiquement, la journée d’animation se déroulera le 23 juin de 9h à 16h. Le prix est de 35 euros Petit-déjeuner, diner et verre de l’amitié inclus. Inscription obligatoire avant le 6 juin 2022 Infos et inscriptions : https://www.facebook.com/vikingsthuin , info@cet-asbl.be , 071/59.19.49