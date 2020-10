© it's me neosiam/Pexels

Diego, un jeune homme né en 1999, a été condamné à exécuter une peine de travail de 160 heures devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Diego était poursuivi pour avoir asséné un "mini coup de poing" (selon ses propos) à Saphy et pour avoir menacé le père de Saphy.

Le 24 novembre 2018, à Thuin, une bagarre générale entre un ami à Saphy et une bande de jeunes à 1h30 du matin. Saphy tente d’aider son copain. Dans le même temps, Diego débarque et sans raison, il donne un violent coup de poing à Saphy. Pour Diego, il s’agissait d’un "mini coup de poing". Saphy a été contraint de passer sur le billard à cause d’une fracture du nez.

Quelques jours plus tard, Diego avait promis au paternel de Saphy de recommencer si le père ne le laissait pas tranquille. Une peine de 2 ans de prison avec un sursis avait été requise.