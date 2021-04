Le Collège communal de Thuin a décidé d'octroyer une prime de 500 euros pour le secteur de l'horeca. Cette somme concerne une cinquantaine d'établissements sur la commune. Cette prime va pouvoir aider les gérants pour acheter divers matériaux pour les terrasses par exemple. Cette somme va coûter 25.000 euros à la commune.

La bourgmestre de Thuin, Marie-Eve Van Laethem (PS) a rappelé, lors du dernier conseil communal que les restaurateurs et les tenanciers de bars doivent respecter les règles du dernier CODECO et du règlement de la police. Le service doit se faire à table. Les pompes à bières sont interdites à l'extérieur. De plus, toutes les demandes d'extension des terrasses ont été accordées.