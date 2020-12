La Ville de Thuin travaille de plus en plus à développer la mobilité douce dans son entité. En effet, pour l’échevin des travaux et de la mobilité de Thuin, Vincent Demars, le sujet de la mobilité fait preuve d’une attention particulière pour la Ville de Thuin. Il n’y a pas si longtemps, ce dernier annonçait la mise en place d’une zone trente à la Ville Base. Celle-ci est essentielle pour le partage de la voirie avec les cyclistes.

Mais en participant au projet « Communes pilotes Wallonie cyclable 2020 », l’ambition est de créer un réseau cyclable alternatif à la voiture "L’objectif est de créé un réseau cyclable à Thuin qui connecte tous les villages entre eux. Mais qui lie aussi les villages au centre de Thuin", déclare Vincent Demars, échevin de la mobilité à Thuin.

Bien évidemment, pour que ce réseau cyclable voie le jour, des investissements comme le marquage au sol et des bornes pour les vélos électriques devront être installés.