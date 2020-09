Ce lundi 21 septembre, les travaux de voirie, d’égouttage et de distribution d’eau du lotissement Haut de Sambre et Ry à Froment débuteront. Le chantier, d’un montant de plus de 2 millions d’euros, est réalisé par la société Travexploit.

Que va-t-on faire exactement ? Actuellement le lotissement du Haut de Sambre et les riverains du Ry à froment ne disposent pas d’égouttage. Les eaux usées s’écoulent en contre-bas du quartier. La pose d’un collecteur est donc indispensable. Quant au réseau de distribution d’eau, il est tout simplement à réaliser. Les tuyaux d’alimentation en eau sont apparents à côté de certaines habitations.

Enfin, les rues du quartier étant en très mauvais état, une réfection totale des voiries sera réalisée à la fin du chantier.

La durée des travaux est de 200 jours ouvrables, hors intempéries et circonstances exceptionnelles.