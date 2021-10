Depuis ce mardi 26 octobre, il faut compter sur trois nouveaux présidents Ecolos pour la région Charleroi-Thuin. Alexandra Dehez de Les Bons Villers âgée de 25 ans, Robin Glineur, 25 ans de Thuin et Julien Lechat 36 ans de Charleroi assureront la présidence du parti des Verts pour les deux prochaines années.

Ecolo annonce d’emblée avoir désigné des personnalités jeunes désireuses de défendre un programme à la fois rassembleur et ambitieux. "Nous souhaitons soutenir le travail de nos locales, être un appui et un relais pour nos membres et militants, et poursuivre notre développement afin de peser davantage dans les décisions politiques locales et régionales." commente Alexandra Dehez, nouvelle Coprésidente régionale. Diplômée en droit et conseillère juridique à la FGTB, elle prône une écologie sociale, féministe, de proximité et de terrain. "J'accorde beaucoup d'importance au caractère rural de notre territoire ainsi qu'à la participation et l'inclusion de toutes et tous à la vie politique."

Le programme présenté mardi aux militants s’articule autour de "10 alliances pour la Transition". "Nous voulons par exemple nous appuyer sur les réalisations de nos élus." poursuit Robin Glineur, également et conseiller communal à Thuin. "Nos échevins réalisent un travail remarquable dans les cinq majorités où ECOLO est présent au niveau communal (Charleroi, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Lobbes, Pont-à-Celles) et nous souhaitons le mettre plus en avant. De leur côté, nos conseillers communaux dans l’opposition apportent des inflexions aux politiques des majorités en place et jouent également un rôle de contrôle important. C’est grâce et avec eux que nous démontrons au quotidien que nos propositions sont réalistes et porteuses de solutions."

Les militants de Charleroi Métropole ont donc misé sur une nouvelle équipe jeune et dynamique pour les porter vers 2024. "Nous sortons progressivement de cette crise sanitaire, une période particulièrement difficile qui a, sans nul doute, porté un coup à la dynamique de nos groupes locaux et de nos militants. Il s’agit à présent de (re)mobiliser les troupes, car leur travail est primordial, et de convaincre de nouvelles personnalités de nous rejoindre. Ce sont les militant·es qui portent, au jour le jour, l’écologie politique sur le terrain. Notre rôle, en tant que Coprésident·es, c’est notamment de jouer ce rôle de catalyseur de leurs actions et de leurs initiatives, en les visibilisant et en leur apportant tout le soutien nécessaire" nous confie Julien Lechat, actuellement conseiller politique au cabinet de l’échevin carolo Xavier Desgain.

"Aujourd’hui, plus que jamais, il est devenu incontestable que des enjeux comme le climat, la protection de l’environnement et de la biodiversité sont devenus des thèmes centraux, en particulier au regard de la crise sanitaire et des inondations de cet été. C’est le projet de société que nous défendons depuis plus de 40 ans qui se retrouve à présent au cœur du débat. Et ce débat ne pourra se faire sans nous." concluent les Coprésidents.