Depuis le 1er juillet, un agent constatateur, Jérôme Laffineur, a pris fonction dans la zone de police Lermes, il sillonnera les rues d’Erquelinnes, Lobbes et Merbes-le-Château. Son but est de faire respecter les différents points du Règlement Général de Police, qui sera bientôt remis au goût du jour et sera le même dans toute la zone.