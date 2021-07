Depuis plus de 25 ans déjà, ALDI est implanté à Gerpinnes. Après la démolition complète de l’ancien magasin, c’est maintenant un tout nouveau magasin qui ouvrira ses portes le long de la Rue de Bertransart 70. Les travaux ont débuté début janvier et seulement six mois plus tard, les clients pourront faire leurs courses dans un magasin vaste à partir de ce mercredi matin 8h30. Afin de rendre les travaux possibles, ALDI a acheté une parcelle de terrain non- construite. Cela a permis de faire un nouveau parking et de réaménager la surface disponible. Au total, 220 emplacements sont à disposition.

ALDI réserve une belle surprise à ses clients Gerpinnois, car le nouveau magasin a une surface de vente d’environ 1 350 m2 par rapport à l’ancien d’environ 900 m2. À cet égard, 3 nouveaux collaborateurs ont été embauchés. Lors de la construction du magasin ALDI a porté une attention accrue à la durabilité. Le magasin est entièrement équipé d’éclairage LED, d’un système de récupération de la chaleur et le refroidissement plus durable au CO2. Le toit sera équipé de plus de 400 panneaux solaires. L'ouverture du nouveau magasin a toujours lieu conformément aux dernières mesures corona gouvernementales en vigueur. Cela permet aux clients d'y faire leurs courses en toute sécurité.

Le nouveau magasin à Gerpinnes s'inscrit dans le cadre de la modernisation du parc de magasins d'ALDI. Les clients pourront faire leurs courses facilement et confortablement. Par exemple, la surface commerciale vaste s’exprime dans des couloirs larges, permettant aux clients d'accéder rapidement et facilement à leurs produits préférés. L’agencement du magasin suit le rythme quotidien du client : il commence au rayon boulangerie et petit-déjeuner, se rend ensuite au marché frais, puis aux boissons et ainsi de suite.