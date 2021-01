Avant de passer en 2021, les communes ont dû établir leur budget de l’année.

A la commune de Ham-sur-Heure/Nalinnes des dépenses supplémentaires liées au COVID ont dû être effectuées.

Mais l’ensemble des investissements programmés au cours de l’exercice 2021 s’élève à 3.294,480,02 euros. "Cette année, il est prévu de remplacer le serveur du château communal afin d’en améliorer la performance et la capacité. Un marché conjoint avec le CPAS est prévu dans ce cadre. L’estimation comprend l’achat du serveur, la migration des données et sa configuration", détaille Adrien Dolimont, échevin du budget et président du CPAS.

Comme beaucoup d’autres communes, le budget 2021 de Ham-sur-Heure/Nalinnes prévoit aussi d’entretenir ses voiries avec une somme de 100.000 euros.

Les projets présentés mais encore d’autres ont été arrêtés dans le plan d’investissement communal (PIC) 2019-2021, pour lequel, le fonds régional d’investissement communal (FRIC) a octroyé une enveloppe initiale de 596.353,20 euros. Plusieurs projets du PIC-19-21 étaient déjà inscrits en 2020 mais n’ont pas été réalisés, d’où leur réinscription en 2021.

Il est prévu jusqu’en 2030 de remplacer chaque année 10% du parc d’éclairage public par du LED.