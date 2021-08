"Avec cette offre, le TEC simplifie et amplifie son offre de transport pour encourager les citoyens à faire le choix d’une mobilité plus durable" , écrit l'entreprise. Ils misent pour cela sur la rapidité (ligne plus directe), le confort (équipé de WiFi et de ports USB), la fréquence (toute la journée, toute l'année, avec un renfort éventuel en heures de pointe), complémentaire (pour lier les gares en bus) et le prix (la tarification est spécifique).

Spécifiquement pour la ligne E110 Beaumont-Mons, une correspondance sera faite avec la ligne E109 Momignies-Chimay-Charleroi.

En allez, les bus partent de l'Athenée de Beaumont à 6h13 (arrivée 7h06 à l'école normale de Mons), 7h14 (arrivée 8h13) et 8h17 (arrivée 9h13). Le retour se fait à 16h27, 17h29 et 18h25.

Le tarif a été fixé à 5€/trajet (3,45€/trajet en carte multiparcours), il y a des réductions sur abonnement - notamment pour les étudiants et travailleurs, pour les familles nombreuses, et les BIM.

Tous les détails sur le site du TEC .