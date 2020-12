Julien Herman deviendra le nouveau échevin de la culture et du folklore.

Un vent nouveau souffle sur la commune de Gerpinnes avec la prestation de serment, ce mercredi, de Julien Herman. Celui-ci remplace donc Michel Robert, qui démissionne.

Julien Herman va donc reprendre les anciennes compétences de son prédécesseur. Mais à celles-ci, il faut aussi rajouter les compétences de la communication et des nouvelles technologies et aussi celle de la transition écologique. On peut dire que le collège communal de Gerpinnes fait une totale confiance au petit nouveau.

"La transition écologique est un sujet qui me touche, surtout depuis que je suis papa. Je pense qu’il faut faire évoluer les choses et qu’il faut commencer par le local", déclare Julien Herman. D’ailleurs, ce sujet aurait été une des premières priorités pour le nouveau échevin. Mais crise du COVID oblige, Julien Herman va dans un premier temps appuyer sur le protocole de la Sainte Rolende 2021."Nous voulons défendre notre folkolre. Nous voulons que celui-ci soit reconnu par les autorités. Le protocole est déjà rédigé dans les grandes lignes, pour cadrer la marche du mieux que possible",ajoute-t-il.

C’est donc une aventure politique qui commence pour ce régent en science-économique. "Je côtoie beaucoup d’élus locaux. Pour moi, devenir échevin, c’est la meilleure façon de s’investir et de se rendre compte que la commune ne sait pas tout faire".