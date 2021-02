Dans le cadre de son plan de relance, l'Europe devra se prononcer sur les projets des états membres. En Belgique, la Wallonie a notamment soumis un projet à 85 millions d'euros pour la "relocalisation de l'alimentation et le développement de plateformes logistiques". Et le bassin de Charleroi en fait partie.

"Aujourd'hui, à Charleroi Métropole, on a des super producteurs et des gens prêts à vendre leurs produits, mais il manque une plateforme, quelque part. En résumé, un intermédiaire entre celui qui fait pousser des carottes et celui qui les vend", explique le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette. "L'idée serait de faire un centre de distribution où on collecte et on réunit les produits locaux, un peu comme le marché vespéral du futur, mais pour les produits locaux."

Les produits de la région de Charleroi Métropole pourront aller alimenter la cuisine centrale de l'ISPPC, qui devrait voir le jour à Marchienne-au-Pont pour cuisiner pas moins de 25.000 repas par jour à destination des écoles, du CPAS, des maisons de repos, des crèches, ... mais aussi alimenter les restaurants de la région, "et pourquoi pas les particuliers, à un moment, même si ce n'est pas la même organisation"

Mais le lieu de ce futur centre de distribution n'a pas encore été arrêté : il serait envisagé de le placer plutôt du côté de Thuin ou de Montigny-le-Tilleul d'après la Nouvelle Gazette. Interrogé à ce sujet, Paul Magnette développe : "Pour l'instant, il y a une plus petite production du côté de Seneffe, Les Bons Villers et Pont-à-Celles, mais la plus grosse part de la production locale se fait plutôt au sud de Charleroi, du côté de Walcourt. La zone identifiée pour placer la plateforme serait donc plutôt au sud de Charleroi, entre la zone de production la plus importante et la zone de distribution la plus importante."