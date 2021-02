Nicolas Paix, un jeune étudiant gerpinnois, lance un nouveau produit: la Carolo Beer Box, un pack de 5 bières issues de microbrasseries de la région.

Pour sa première box "découverte", qui sort à l'occasion de la Saint-Valentin, l'entrepreneur incubé au StudentLab propose cinq bières issues de trois microbrasseries : la brasserie Rogère à Thuillies, la brasserie de Franchimont et Oui Bien Sûr de Samart (qui travaille en collaboration avec la brasserie Proef). Prix: 17,50€, avec livraison dans un rayon de 20km autour de Gerpinnes pour 1 à 2€ supplémentaires.

Pour son pack, Nicolas a volontairement sélectionné un éventail de bières diversifié, allant d’une ambrée aux notes puissantes et amères à une saison fraîche et fruitée en passant par une IPA avec une forte amertume : "Mon objectif est de provoquer des révélations chez le plus grand nombre de personnes, de pouvoir déclencher des coups de coeur" explique celui qui donne un descriptif plus détaillé des bières du pack sur sa page Facebook. "Ce sont des brasseurs passionnés qui ont à cœur d’innover, de proposer des produits originaux et de qualité. Et le goût… C’est incomparable avec les bières industrielles !"

Le Gerpinnois s'est découvert une passion pour la bière artisanale en accompagnant son père et son grand-père sur des événements brassicoles. Au début, il n'aimait même pas vraiment les bières des grandes marques, mais il a découvert un monde "riche et varié" : "J’ai été subjugué par la diversité du monde de la bière artisanale. C’est ce qui m’a donné envie de la faire connaître."

Les livraisons sont prévues les 12, 13 et 14 février. Pour commander, 3 solutions :

Messenger : @carolobeerbox

Téléphone : Nicolas Paix - 0471562245

Mail : paixnicolais@gmail.com

Le lancement de la Carolo Beer Box s’inscrit dans le programme d’accompagnement proposé aux étudiants du StudentLab, l’incubateur étudiant de Charleroi Entreprendre. "Grâce au statut avantageux d’étudiant-entrepreneur, les jeunes ont la possibilité de réaliser des projets ambitieux et de tester leur projet sans trop se mouiller", explique Jean-François Desguin, coach et co-coordinateur du StudentLab.

Après ce test grandeur nature, les jeunes seront amenés à adapter leur offre aux retours du marché et à améliorer leur projet, dans le but d’arriver à un produit final et à un lancement dans des conditions optimales. Nicolas Paix a d'ailleurs "plusieurs idées pour la suite" s'il y a un intérêt pour et que l'expérience est concluante: "J’aimerais notamment créer un Carolo Beer Truck…"