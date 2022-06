L. C.

L. C.

L. C.

C'est vers 5h du matin dans la nuit de vendredi à samedi que l'alerte a été donnée aux pompiers de Marcinelle grâce à des riverains qui ont remarqué un dégagement de fumée provenant d'une grange agricole rue Fontenelle à Ham-sur-Heure/Nalinnes.

Sous les ordres du lieutenant Janda, de l'adjudant Trolo et du sergent Evrard, les hommes du feu marcinellois sont intervenus sur place.



Plusieurs centaines de ballots de paille et plusieurs machines agricoles ont été touchées par les flammes. Les ballots de paille sont évacués vers un champ voisin pour maîtriser les flammes. Deux citernes de 15.000 litres des casernes de Charleroi et de Thuin ont été requises.

© FVH

© FVH

Le bourgmestre Yves Binon est également descendu sur les lieux.Lors de l'intervention, un pompier a été blessé au visage par de l'huile hydraulique, provenant d'un flexible qui a lâché. Il a été pris en charge par le PIT de Loverval et emmené à l'IMTR de Loverval.La cause de l'incendie serait accidentelle. Constat de la zone de police Germinalt.