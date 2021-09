Ce jour-là, juste avant de faire le Fangio au volant de sa BMW, Ludovick a effectué quelques travaux à son domicile, en compagnie d’un ami. Ce dernier a ramené ses outils, mais pas que. Il est accompagné d’une bouteille de Limoncello. Ludovick a particulièrement abusé en consommant plusieurs verres. Pas très malin, le prévenu a ensuite pris le volant de sa voiture avec plus de 2 g d'alcool dans le sang...

Dans les rues de Gozée, Ludovick se permet de conduire comme s’il pilotait une Formule 1. Ce dernier dépasse plusieurs véhicules en empruntant le milieu de la chaussée alors qu’il n’y a pas de voie de circulation, et se rabat violemment devant les autres voitures dès qu’il rencontre un obstacle au milieu de la route. Julien (prénom d’emprunt), automobiliste sur la route, a logiquement fait signe à Ludovick de se calmer.

Geste que le chauffard fou n’a pas apprécié. La suite ressemble à un triste road rage : plusieurs coups de poing au visage de Julien et un coup au pare-brise de l’Audi A1, le brisant. Face au tribunal, le Fangio de la route ne conteste pas les faits, même s’il n’en garde aucun souvenir. « J’avais bu et récemment, j’ai foncé volontairement dans un mur à plus de 100 km/h avec une voiture. Je n’ai aucun souvenir… », confie Ludovick.

Ce dernier, plutôt bien connu pour des antécédents de roulage, risque une peine de 12 mois de prison le 28 octobre prochain.