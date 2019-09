Vous vous souvenez de Bernard Frédéric dans le film Podium ? Eh bien, Emmanuel Bogaerts est un peu le Bernard Frédéric de l’Entre-Sambre-et-Meuse sauf qu’il n’incarne pas Cloclo, mais Johnny Halliday. Plus jeune que le plus populaire des sosies de la région Johnny Cadillac, l’artiste, qui est boucher à Gerpinnes dans la vie, vient de concevoir un nouveau spectacle.

Arrivée sur scène en Harley Davidson, chorégraphie reliftée et effets spéciaux, concert live de deux heures avec un nouveau band dénommé "Johnny lives" : ce concert qui sera présenté en avant-première le 4 octobre à Pry (à partir de 21 h à la salle des Scousses) sera le point de départ de la tournée 2019-2020 de l’artiste avec des étapes en Alsace, en Normandie, en Ile de France, dans le Luxembourg et le nord du pays. Cerise sur le gâteau : la copie de la rockstar partagera un duo avec la sosie vocale de Lara Fabian, Johanna Couture.

Un requiem pour un fou à deux voix, sur lequel ils travaillent depuis mars. "James Richarts est né voici 20 ans", raconte-t-il. "C’était en 1999." Son nouveau show marque donc 20 années de scène et revient sur des prestations marquantes de son idole : notamment celle de 1993 au Parc des Princes. Le décès de Johnny en décembre 2017 a donné un coup de fouet à sa carrière : "Je n’ai cessé d’être sollicité pour des contrats." Fêtes de quartier, soirées privées, kermesses, galas associatifs, concerts de sosies avec les doublures de Michel Sardou, Elvis Presley ou Renaud. "J’ai même dû refuser certaines dates, ce qui n’était encore jamais arrivé."

Emmanuel voulait faire évoluer son spectacle vers quelque chose de plus vivant, plus interactif avec le public. "La rencontre avec Johanna et les nouveaux musiciens a été déterminante. J’ai proposé de tout reprendre à zéro. Je me suis occupé des chorégraphies et de la conduite générale, un chef d’orchestre a fait les arrangements. Nous avons bossé dur. Au bout du compte, je présente ce que je voudrais voir si je devais assister à un cover de Johnny. En m’imprégnant de la cinquantaine de concerts que j’ai vus en 20 ans, pour me nourrir du personnage, me perfectionner jusque dans le détail."

Les fans vont adorer : le show est accessible en prévente pour 5 euros, 7 euros l’entrée le 4 octobre. Infos sur la page Facebook de James Richarts.