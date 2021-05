"Un soir d’été à Folcuin" est une collaboration conjointe de l’ASBL "Les amis de la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes", du Syndicat d’initiative de Lobbes et du Centre Culturel Haute Sambre, avec le soutien du commissariat Général du tourisme.

Pour la première édition le festival accueillera deux artistes de renommés.

Diplômée du conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, Vanessa Gerkens est harpiste chromatique et celtique, compositrice et "raconteuse". Vanessa est l’une des dernières harpistes chromatique professionnelle au monde. Elle donne à ce titre de nombreux concerts pour faire connaître cet instrument très rare et son histoire passionnante.

Lors de cet événement à Lobbes, sera également présent, le compositeur et guitariste, Quentin Dujardin. Il crée un univers unique autour de ses guitares nylons. Ses projets musicaux sont empreints d’expériences issues de la rue, de paysages vécus ou encore d’hommes croisés sur la route.

Ce festival se tiendra les samedis 26 juin et 31 juillet 2021.