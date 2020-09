Lors de cette deuxième édition du #Tour à vélo, les participants pourront découvrir une ville de Thuin comme ils ne l’ont jamais vu. "Le tour démarrera à Lobbes. Il y a aura quatre arrêts", explique Charlotte Belayew, animatrice chez Présence et action culturelles (PAC). La balade de 25 km comportera les étapes suivantes : une visite dans un vignoble et trois haltes dans des fermes. La première, la ferme Spamboux sera l’occasion de découvrir les transformations que l’on peut retrouver dans un magasin de ferme. La visite de la suivante permettra aux participants de se rendre compte que des formations dans le domaine agricole sont possibles. Enfin, le troisième arrêt, à la ferme du Chêne, sera l’opportunité de voyager dans le temps en découvrant le jardin des plantes médiévales. Pour terminer cette belle journée riche en surprise, le tour reviendra à la gare de Lobbes.

Cet événement est organisé par Ville-Fertile qui est une plateforme composée de citoyens et d’association autour de l’agriculture urbaine de Charleroi. "Le but est de créer du lien, de l’échange entre les citoyens et l’agriculture. L’objectif principal est de créer un réseau", renchérit l’animatrice.

Lors de sa première édition, qui s’est déroulée à Charleroi, une quarantaine de passionnés de balade à vélo ont eu la chance de découvrir des lieux insolites. Rebelote pour 2020. Mais de plus, la deuxième édition du #Tour à vélo s’inscrit dans une vision plus générale de la Fête des Possibles. Cette dernière a débuté le 12 septembre et se terminera le 27 du même mois. "Le slogan de celle-ci est de construire un futur juste et durable. Nous voulons donner de la visibilité à toutes les possibilités", déclare Charlotte Belayewe. De nombreuses activités sont d’ailleurs organisées lors de cette quinzaine en Belgique comme en France.

Inscriptions via infor@ville-fertile.be