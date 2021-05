"Imaginez-vous... Nous sommes samedi après-midi. Vous avez un peu de temps devant vous, et vous souhaitez passer un moment en famille. C'est l'heure du goûter... Vous vous mettez à la recherche d'un lieu sympa qui pourra contenter tout le monde, qui vous permettra de vous poser tous ensemble et pourquoi pas, de partager une expérience ludique tout en dégustant de succulents produits locaux… Bienvenue à l’Emporium !", annoncent les deux créateurs du concept.

Harmony et Olivier se sont lancés en novembre 2020, ils ont décidé de changer de carrière. L'infirmier en chef et la consultante en organisation ont créé leur rêve, accompagnés par Charleroi Entreprendre: créer un espace de vente et de location de jeux de société. La boutique était en ligne, avec des points de collecte de la région, à la Baraque à Vrac (Thuin), le Colibri (Viesville) et Troc.com (Loverval).

Mais ils veulent aller plus loin en créant un "vrai" magasin physique. C'est Lobbes qui a été sélectionné par les créateurs. La boutique sera découpée en quatre "mondes", chacun avec son univers et ses couleurs. "Dans cet espace, nos clients trouveront des conseils personnalisés, de nombreux jeux en démonstration et des parcours ludiques pour les enfants", expliquent-ils par voie de communiqué. Candy Garden pour les enfants jusqu'à 7 ans, Fun fair pour les plus grands, les familles et les groupes d'amis, At granny's pour les plus férus de jeux de société (à partir de 12 ans) et Doc Brown's Lab pour ceux qui aiment se creuser les méninges.

Pour la location de jeux de société (pour une occasion, pour tester avant d'acheter, etc.), ce sera là également. Mais à côté de la boutique, ils veulent créer un salon de thé anglais, pour jouer en dégustant une douceur salée ou sucrée (par des artisans locaux). Enfin, des animations pour les petits et les grands, voire les deux en même temps, seront organisées sur place.

L'ouverture est déjà prévue pour le 18 septembre prochain, mais une campagne de crowdfunding sur Ulule permet à tout un chacun de participer pour améliorer encore les futurs locaux et créer ce qu'ils appellent "un espace complètement et follement magique". Quatre jours après le lancement de la campagne, 65% de l'objectif du premier palier étaient atteints (2.620€ levés). La campagne de financement se poursuivra jusqu'au 16 juin, des paliers supplémentaires seront débloqués selon la générosité des contributeurs.