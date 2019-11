Harry Potter, le jeune sorcier de nos livres et films fantastiques a marqué plusieurs générations. Les magasins spécialisés dans Harry sont assez rares en Belgique, et pourtant on a une bonne nouvelle : une boutique vient d’ouvrir dans le centre Thuin.

Le Chemin de Traverse, une boutique qui a vu le jour il y a deux semaines. "C’est ma compagne qui m’a filé le virus. Je suis devenu fan d’ Harry Potter . C’est vraiment une passion. Ensuite, ici je voulais faire quelque chose de complémentaire à mon travail. J’ai donc décidé d’ouvrir un magasin avec les pièces officielles d’ Harry Potter . Ce bâtiment était à un de mes amis et il se prêtait vraiment bien au décor", raconte Adrien Fadeur.

Succès et rupture de stock

Le Chemin de Traverse a ouvert le 26 octobre. Ce fut un succès immédiat. Ouvert le 1er novembre, tout le magasin est parti ce jour-là. "Je n’avais peut-être pas assez de stock ou alors ça a eu un succès fou. J’ai dû refaire une commande et il faut un certain temps pour recevoir. J’ai alors fermé la boutique pendant dix jours, afin que les personnes qui se déplacent jusqu’à Thuin ne soient pas déçues de voir des rayons à moitié vides", explique-t-il. Vu la vitesse à laquelle le stock est parti, Adrien l’a augmenté en passant de 527 références à 675. Au total, il en existe 3 000, il y a donc de quoi faire. La commande étant arrivée plus tôt, le Chemin de Traverse est rouvert depuis ce samedi 9 novembre.

Dans la boutique, on retrouve tout ce qui est lié à l’histoire de ce jeune sorcier. Des objets rares comme le balai 2000, le Dobby en taille réelle, une réplique du château de Poudlard, etc. Sans oublié les 38 sortes de baguettes qui partent à une vitesse folle. Pour cette période, le calendrier de l’Avent est également présent. De plus, des nouveautés y arrivent régulièrement.

Une étagère pour Dragon Ball, les Simpson et Fortnite

Le Chemin de Traverse est destiné aux fans ou amateurs de Harry Potter. Cependant, afin de faire plaisir à tous, Adrien a souhaité y installer un coin dédié à d’autres personnages de notre enfance. À droite de l’entrée, on y retrouve donc une étagère avec des objets liés à Dragon Ball, les Simpson ou Fortnite. Il a même réussi à dénicher la célèbre bière des Simpson : la Duff ! Et oui, si vous voulez retourner en enfance quelques instants, on vous laisse découvrir ce petit coin.

La semaine, la boutique située rue Maurice des Ombiaux, n°2 à Thuin, est ouverte de 16 h à 19 h. Le week-end et les jours fériés, elle est ouverte de 10 h à 18 h. À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est le lieu idéal si vous souhaitez offrir un cadeau original ou rare. On y trouve des objets pour petits ou grands et à tous les prix.